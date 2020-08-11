Schools Reopening – Region by Region List

The government is allowing schools to open for face-to-face classes in areas with a low-risk of contracting COVID-19.
The Minister of Education and Culture, Nadiem Makarim, has reported that schools in green or yellow zones are allowed to reopen with health protocols in mind. “Face-to-face learning in green or yellow zones is allowed, but not forced. There will still be regulations implemented” announced Nadiem.
The reopening of schools must be agreed on unanimously by all parties involved.
In a webinar of Friday 7th August, Doni Monardo, the head of the COVID-19 task force, announced that there are currently 163 yellow zones where schools may reopen. Jakarta, South Sulawesi, and East Java are not included in the list of the 163 yellow zones and schools may not reopen in those areas yet.
See below for the full list of yellow zones:
ACEH
- PIDIE
- ACEH TENGGARA
- KOTA SABANG
- KOTA LANGSA
- ACEH TIMUR
- ACEH UTARA
NORTH SUMATERA
- PADANG SIDIMPUAN CITY
- SOUTH TAPANULI
- SIMALUNGUN
- TAPANULI UTARA
WEST SUMATERA
- DHARMASRAYA
- PADANG PANJANG CITY
- PARIAMAN CITY
- PADANG PARIAMAN
- RELIGION
- BUKITTINGGI CITY
- PAYAKUMBUH CITY
- PESISIR SELATAN
- TANAH FLAT
SOUTH SUMATRA
- OGAN KOMERING ULU
- LAHAT
- MUSI RAWAS UTARA
- OGAN KOMERING ULU TIMUR
- OGAN KOMERING ULU SELATAN
- FOUR PAWANG
- ILIR KOMERING OGAN
- MUSI BANYUASIN
- MUSI RAWAS
RIAU
- INDRAGIRI HULU
- INDRAGIRI DUMAI
- DUMAI CITY
- ROKAN HULU
- ROKAN HULU
- BENGKALIS
- SINGI QUANTITY
KEPULAUAN RIAU
- KARIMUN
JAMBI
- BATANGHARI
- MUARO JAMBI
- KOTA SUNGAI FULL
- KERINCI
- TANJUNG JABUNG
BENGKULU
- BENGKULU UTARA
- LEBONG
- BENGKULU TENGAH
- REJANG LEBONG
LAMPUNG
- ??LAMPUNG TENGAH
- LAMPUNG BARAT
- TANGGAMUS
- PRINGSEWU
- TULANG BAWANG BARAT
- KOTA METRO
- LAMPUNG SELATAN
- LAMPUNG UTARA
- LAMPUNG TIMUR
- PESAWARAN
- MESUJI
- KOTA BANDAR LAMPUNG
BANGKA BELITUNG
- BELITUNG
- CENTRAL BANGKA
- PANGKALPINANG
- BANGKA
- BANGKA SELATAN
BANTEN
- SERANG
- PANDEGLANG
- KOTA CILEGON
- KOTA SERANG
- LEBAK
WEST JAVA
- CIANJUR
- CIAMIS
- CITY CIREBON
- CENTRAL CITY
- SUKABUMI
- GARUT
- BRASS
- MAJALENGKA
- TASIKMALAYA CITY
- TASIKMALAYA
- CIREBON
- SUMEDANG
- PANGANDARAN
- CITY SUKABUMI
- CIMAHI CITY
- INDRAMAYU
- KARAWANG
CENTRAL JAVA
- BATANG
- KOTA TEGAL
- BANJARNEGARA
- TEMANGGUNG
- PEMALANG
- TEGAL
- SRAGEN
- PURBALINGGA
- WONOSOBO
- BREBES
- MAGELANG
- BOYOLALI
- CILACAP
- KLATEN
BALI
- JEMBRANA
- TABANAN
KALIMANTAN UTARA
- KOTA TARAKAN
- NUNUKAN
EAST KALIMANTAN
- BERAU
- WEST KUTAI
- PENAJAM PASER UTARA
- KUTAI TIMUR
CENTRAL KALIMANTAN
- LAMANDAU
KALIMANTAN BARAT
- SANGGAU
- KETAPANG
- PONTIANAK
NORTH SULAWESI
- TALAUD ISLANDS
- BOLAANG MONGONDOW SELATAN
SOUTHEAST SULAWESI
- BUTON SELATAN
- KONAWE SELATAN
- BUTON UTARA
- KONAWE
- MUNA BARAT
- WAKATOBI
- KOLAKA
- MUNA
- BOMBANA
- BUTON CENTRAL
- KONAWE UTARA
- DONGGALA
- PALU
- MOROWGALA
- POSO
- BANGGAI ARCHIPELAGO
- BANGGAI SEA
- NORTH MOROWALI
SOUTH SULAWESI
- LUWU UTARA
- BONE
- BARRU
- TAKALAR
- PINRANG
WEST SULAWESI
- MAMUJU UTARA
EAST NUSA TENGGARA
- SUMBA BARAT DAYA
- SUMBA BARAT
- LEMBATA
- KUPANG CITY
- FLORES TIMUR
- NORTH CENTRAL TIMOR
- SUMBA TIMUR
- KUPANG
WEST NUSA TENGGARA
- DOMPU
- CENTRAL LOMBOK
- BIMA
MALUKU
- SERAM PART WEST
- BURU
- SERAM PART EAST
- KOTA TUAL
- MALUKU TENGGARA
WEST PAPUA
- TELUK WONDAMA
- FAKFAK
PAPUA
- JAYAWIJAYA
- MERAUKE
- TOLIKARA
- YALIMO
- PUNCAK JAYA
- BIAK NUMFOR
- SARMI
- SUPIORI
- LANNY JAYA
Doni noted that the decision to carry out face-to-face learning and re-open schools has been made under the direction of school leaders, government officials and the Heads of the Education and Culture Offices in each region.
Source: Tribun Jambi