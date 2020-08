Schools Reopening – Region by Region List

The government is allowing schools to open for face-to-face classes in areas with a low-risk of contracting COVID-19.

The Minister of Education and Culture, Nadiem Makarim, has reported that schools in green or yellow zones are allowed to reopen with health protocols in mind. “Face-to-face learning in green or yellow zones is allowed, but not forced. There will still be regulations implemented” announced Nadiem.

The reopening of schools must be agreed on unanimously by all parties involved.

In a webinar of Friday 7th August, Doni Monardo, the head of the COVID-19 task force, announced that there are currently 163 yellow zones where schools may reopen. Jakarta, South Sulawesi, and East Java are not included in the list of the 163 yellow zones and schools may not reopen in those areas yet.

See below for the full list of yellow zones:

ACEH

PIDIE ACEH TENGGARA KOTA SABANG KOTA LANGSA ACEH TIMUR ACEH UTARA

NORTH SUMATERA

PADANG SIDIMPUAN CITY SOUTH TAPANULI SIMALUNGUN TAPANULI UTARA

WEST SUMATERA

DHARMASRAYA PADANG PANJANG CITY PARIAMAN CITY PADANG PARIAMAN RELIGION BUKITTINGGI CITY PAYAKUMBUH CITY PESISIR SELATAN TANAH FLAT

SOUTH SUMATRA

OGAN KOMERING ULU LAHAT MUSI RAWAS UTARA OGAN KOMERING ULU TIMUR OGAN KOMERING ULU SELATAN FOUR PAWANG ILIR KOMERING OGAN MUSI BANYUASIN MUSI RAWAS

RIAU

INDRAGIRI HULU INDRAGIRI DUMAI DUMAI CITY ROKAN HULU ROKAN HULU BENGKALIS SINGI QUANTITY

KEPULAUAN RIAU

KARIMUN

JAMBI

BATANGHARI MUARO JAMBI KOTA SUNGAI FULL KERINCI TANJUNG JABUNG

BENGKULU

BENGKULU UTARA LEBONG BENGKULU TENGAH REJANG LEBONG

LAMPUNG

??LAMPUNG TENGAH LAMPUNG BARAT TANGGAMUS PRINGSEWU TULANG BAWANG BARAT KOTA METRO LAMPUNG SELATAN LAMPUNG UTARA LAMPUNG TIMUR PESAWARAN MESUJI KOTA BANDAR LAMPUNG

BANGKA BELITUNG

BELITUNG CENTRAL BANGKA PANGKALPINANG BANGKA BANGKA SELATAN

BANTEN

SERANG PANDEGLANG KOTA CILEGON KOTA SERANG LEBAK

WEST JAVA

CIANJUR CIAMIS CITY CIREBON CENTRAL CITY SUKABUMI GARUT BRASS MAJALENGKA TASIKMALAYA CITY TASIKMALAYA CIREBON SUMEDANG PANGANDARAN CITY SUKABUMI CIMAHI CITY INDRAMAYU KARAWANG

CENTRAL JAVA

BATANG KOTA TEGAL BANJARNEGARA TEMANGGUNG PEMALANG TEGAL SRAGEN PURBALINGGA WONOSOBO BREBES MAGELANG BOYOLALI CILACAP KLATEN

BALI

JEMBRANA TABANAN

KALIMANTAN UTARA

KOTA TARAKAN NUNUKAN

EAST KALIMANTAN

BERAU WEST KUTAI PENAJAM PASER UTARA KUTAI TIMUR

CENTRAL KALIMANTAN

LAMANDAU

KALIMANTAN BARAT

SANGGAU KETAPANG PONTIANAK

NORTH SULAWESI

TALAUD ISLANDS BOLAANG MONGONDOW SELATAN

SOUTHEAST SULAWESI

BUTON SELATAN KONAWE SELATAN BUTON UTARA KONAWE MUNA BARAT WAKATOBI KOLAKA MUNA BOMBANA BUTON CENTRAL KONAWE UTARA DONGGALA PALU MOROWGALA POSO BANGGAI ARCHIPELAGO BANGGAI SEA NORTH MOROWALI

SOUTH SULAWESI

LUWU UTARA BONE BARRU TAKALAR PINRANG

WEST SULAWESI

MAMUJU UTARA

EAST NUSA TENGGARA

SUMBA BARAT DAYA SUMBA BARAT LEMBATA KUPANG CITY FLORES TIMUR NORTH CENTRAL TIMOR SUMBA TIMUR KUPANG

WEST NUSA TENGGARA

DOMPU CENTRAL LOMBOK BIMA

MALUKU

SERAM PART WEST BURU SERAM PART EAST KOTA TUAL MALUKU TENGGARA

WEST PAPUA

TELUK WONDAMA FAKFAK

PAPUA

JAYAWIJAYA MERAUKE TOLIKARA YALIMO PUNCAK JAYA BIAK NUMFOR SARMI SUPIORI LANNY JAYA

Doni noted that the decision to carry out face-to-face learning and re-open schools has been made under the direction of school leaders, government officials and the Heads of the Education and Culture Offices in each region.

Source: Tribun Jambi