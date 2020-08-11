Tuesday, 11 August 2020

Indonesia Expat
Education Featured News

Schools Reopening – Region by Region List

by Indonesia Expat052
Schools Reopening – Region by Region List

The government is allowing schools to open for face-to-face classes in areas with a low-risk of contracting COVID-19.

The Minister of Education and Culture, Nadiem Makarim, has reported that schools in green or yellow zones are allowed to reopen with health protocols in mind. “Face-to-face learning in green or yellow zones is allowed, but not forced. There will still be regulations implemented” announced Nadiem.

The reopening of schools must be agreed on unanimously by all parties involved.

In a webinar of Friday 7th August, Doni Monardo, the head of the COVID-19 task force, announced that there are currently 163 yellow zones where schools may reopen. Jakarta, South Sulawesi, and East Java are not included in the list of the 163 yellow zones and schools may not reopen in those areas yet.

See below for the full list of yellow zones:

ACEH

  1. PIDIE
  2. ACEH TENGGARA
  3. KOTA SABANG
  4. KOTA LANGSA
  5. ACEH TIMUR
  6. ACEH UTARA

NORTH SUMATERA 

  1. PADANG SIDIMPUAN CITY
  2. SOUTH TAPANULI
  3. SIMALUNGUN
  4. TAPANULI UTARA

WEST SUMATERA 

  1. DHARMASRAYA
  2. PADANG PANJANG CITY
  3. PARIAMAN CITY
  4. PADANG PARIAMAN
  5. RELIGION
  6. BUKITTINGGI CITY
  7. PAYAKUMBUH CITY
  8. PESISIR SELATAN
  9. TANAH FLAT

SOUTH SUMATRA

  1. OGAN KOMERING ULU
  2. LAHAT
  3. MUSI RAWAS UTARA
  4. OGAN KOMERING ULU TIMUR
  5. OGAN KOMERING ULU SELATAN
  6. FOUR PAWANG
  7. ILIR KOMERING OGAN
  8. MUSI BANYUASIN
  9. MUSI RAWAS

RIAU 

  1. INDRAGIRI HULU
  2. INDRAGIRI DUMAI
  3. DUMAI CITY
  4. ROKAN HULU
  5. ROKAN HULU
  6. BENGKALIS
  7. SINGI QUANTITY

KEPULAUAN RIAU

  1. KARIMUN

JAMBI

  1. BATANGHARI
  2. MUARO JAMBI
  3. KOTA SUNGAI FULL
  4. KERINCI
  5. TANJUNG JABUNG

BENGKULU 

  1. BENGKULU UTARA
  2. LEBONG
  3. BENGKULU TENGAH
  4. REJANG LEBONG

LAMPUNG

  1. ??LAMPUNG TENGAH
  2. LAMPUNG BARAT
  3. TANGGAMUS
  4. PRINGSEWU
  5. TULANG BAWANG BARAT
  6. KOTA METRO
  7. LAMPUNG SELATAN
  8. LAMPUNG UTARA
  9. LAMPUNG TIMUR
  10. PESAWARAN
  11. MESUJI
  12. KOTA BANDAR LAMPUNG

BANGKA BELITUNG 

  1. BELITUNG
  2. CENTRAL BANGKA
  3. PANGKALPINANG
  4. BANGKA
  5. BANGKA SELATAN

BANTEN

  1. SERANG
  2. PANDEGLANG
  3. KOTA CILEGON
  4. KOTA SERANG
  5. LEBAK

WEST JAVA

  1. CIANJUR
  2. CIAMIS
  3. CITY CIREBON
  4. CENTRAL CITY
  5. SUKABUMI
  6. GARUT
  7. BRASS
  8. MAJALENGKA
  9. TASIKMALAYA CITY
  10. TASIKMALAYA
  11. CIREBON
  12. SUMEDANG
  13. PANGANDARAN
  14. CITY SUKABUMI
  15. CIMAHI CITY
  16. INDRAMAYU
  17. KARAWANG

CENTRAL JAVA

  1. BATANG
  2. KOTA TEGAL
  3. BANJARNEGARA
  4. TEMANGGUNG
  5. PEMALANG
  6. TEGAL
  7. SRAGEN
  8. PURBALINGGA
  9. WONOSOBO
  10. BREBES
  11. MAGELANG
  12. BOYOLALI
  13. CILACAP
  14. KLATEN

BALI 

  1. JEMBRANA
  2. TABANAN

KALIMANTAN UTARA 

  1. KOTA TARAKAN
  2. NUNUKAN

EAST KALIMANTAN

  1. BERAU
  2. WEST KUTAI
  3. PENAJAM PASER UTARA
  4. KUTAI TIMUR

CENTRAL KALIMANTAN

  1. LAMANDAU

KALIMANTAN BARAT

  1. SANGGAU
  2. KETAPANG
  3. PONTIANAK

NORTH SULAWESI

  1. TALAUD ISLANDS
  2. BOLAANG MONGONDOW SELATAN

SOUTHEAST SULAWESI

  1. BUTON SELATAN
  2. KONAWE SELATAN
  3. BUTON UTARA
  4. KONAWE
  5. MUNA BARAT
  6. WAKATOBI
  7. KOLAKA
  8. MUNA
  9. BOMBANA
  10. BUTON CENTRAL
  11. KONAWE UTARA
  12. DONGGALA
  13. PALU
  14. MOROWGALA
  15. POSO
  16. BANGGAI ARCHIPELAGO
  17. BANGGAI SEA
  18. NORTH MOROWALI

SOUTH SULAWESI

  1. LUWU UTARA
  2. BONE
  3. BARRU
  4. TAKALAR
  5. PINRANG

WEST SULAWESI

  1. MAMUJU UTARA

EAST NUSA TENGGARA

  1. SUMBA BARAT DAYA
  2. SUMBA BARAT
  3. LEMBATA
  4. KUPANG CITY
  5. FLORES TIMUR
  6. NORTH CENTRAL TIMOR
  7. SUMBA TIMUR
  8. KUPANG

WEST NUSA TENGGARA

  1. DOMPU
  2. CENTRAL LOMBOK
  3. BIMA

MALUKU

  1. SERAM PART WEST
  2. BURU
  3. SERAM PART EAST
  4. KOTA TUAL
  5. MALUKU TENGGARA

WEST PAPUA

  1. TELUK WONDAMA
  2. FAKFAK

PAPUA 

  1. JAYAWIJAYA
  2. MERAUKE
  3. TOLIKARA
  4. YALIMO
  5. PUNCAK JAYA
  6. BIAK NUMFOR
  7. SARMI
  8. SUPIORI
  9. LANNY JAYA

Doni noted that the decision to carry out face-to-face learning and re-open schools has been made under the direction of school leaders, government officials and the Heads of the Education and Culture Offices in each region.

Source: Tribun Jambi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Signup for our Newsletter



Related posts

Ubud Food Festival 2019 to be Held April 26-28

Indonesia Expat

Traffic Police Launches e-Tilang App for Easier Traffic-Fine Paying

Nadya Joy Gozon Ador

Lippo Group Executive Arrested for Bribery

Indonesia Expat